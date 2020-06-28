Все могло быть иначе: Рассел Кроу рассказал о первом варианте сценария для "Гладиатора"

Голливудский актер признался, что история главного героя культового фильма "Гладиатор" Ридли Скотта сильно отличалась от той, что попала на большие экраны. Кроу отметил, что режиссер, во время личной встречи с ним, показал черновик сценария фильма.

Его первая версия вызвала сильные сомнения, так как акцент в ней делался на диалоги, а не поединки. Кроу руководствовался исключительно доверием к именитому режиссеру, ввиду чего решил согласиться на главную роль.

"Сценарий был очень плохим. Многие актеры, которые на кастинге получили отрывки со своими репликами, при чтении первого драфта сильно расстроились. После того, как Скотт услышал массу критики, было решено изменить сценарий, добавить в него большее раскрытие любовной линии и масштабные батальные сцены", - рассказал актер. Кроу отметил, что важную роль в работе над фильмом сыграла открытость Ридли Скотта.

Режиссер постоянно общался со съемочной группой и всеми актерами, рассказывая о своем видении конечного результата простыми словами. Изначально команда шла на определенный риск, так как сценарий критиковала даже студия Warner Bros.

После корректировок сюжета все остались им довольны, ввиду чего в свет вышел фильм, с годами ставший классикой на одном уровне с "Троей" и "300 спартанцев".

Напомним, что продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет. Пока неизвестно, остается ли эта идея в силе и действительно ли Рассел Кроу вернется к своей оскароносной роли в грядущем сиквеле.