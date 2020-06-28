Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Въезд в ОРДЛО может быть заблокирован: Минреинтеграции просит украинцев воздержаться от пересечения линии соприкосновения
Въезд в ОРДЛО может быть заблокирован: Минреинтеграции просит украинцев воздержаться от пересечения линии соприкосновения
Становится еще жарче: ЦОЗ призывает украинцев воздержаться от алкоголя
Становится еще жарче: ЦОЗ призывает украинцев воздержаться от алкоголя
Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
Кейт Миддлтон во второй раз появилась на публике (Фото)

Все могло быть иначе: Рассел Кроу рассказал о первом варианте сценария для "Гладиатора"

Все могло быть иначе: Рассел Кроу рассказал о первом варианте сценария для "Гладиатора"
Обновлено 19:23 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram
Голливудский актер признался, что история главного героя культового фильма "Гладиатор" Ридли Скотта сильно отличалась от той, что попала на большие экраны. Кроу отметил, что режиссер, во время личной встречи с ним, показал черновик сценария фильма.

Его первая версия вызвала сильные сомнения, так как акцент в ней делался на диалоги, а не поединки. Кроу руководствовался исключительно доверием к именитому режиссеру, ввиду чего решил согласиться на главную роль.

"Сценарий был очень плохим. Многие актеры, которые на кастинге получили отрывки со своими репликами, при чтении первого драфта сильно расстроились. После того, как Скотт услышал массу критики, было решено изменить сценарий, добавить в него большее раскрытие любовной линии и масштабные батальные сцены", - рассказал актер. Кроу отметил, что важную роль в работе над фильмом сыграла открытость Ридли Скотта.

Режиссер постоянно общался со съемочной группой и всеми актерами, рассказывая о своем видении конечного результата простыми словами. Изначально команда шла на определенный риск, так как сценарий критиковала даже студия Warner Bros.

Увы, но Джека Воробья не будет: Марго Робби сыграет в Пиратах Карибского моря

После корректировок сюжета все остались им довольны, ввиду чего в свет вышел фильм, с годами ставший классикой на одном уровне с "Троей" и "300 спартанцев".

Напомним, что продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет. Пока неизвестно, остается ли эта идея в силе и действительно ли Рассел Кроу вернется к своей оскароносной роли в грядущем сиквеле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ридли Скотт, Рассел Кроу, Гладиатор.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
02 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
03 Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного
04 Простые способы восстановить естественную микрофлору кишечника
05 Совещание у Зеленского: глава СНБО допускает, что ученики не вернутся в школы осенью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты блокируют доступ к 30 украинским сайтам в Крыму
Оккупанты блокируют доступ к 30 украинским сайтам в Крыму
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
День в ООС: оккупанты применили запрещенное оружие близ Мироновского
День в ООС: оккупанты применили запрещенное оружие близ Мироновского
Фотограф Соня Плакидюк рассталась с Ричардом Горном: причины не раскрываются
Фотограф Соня Плакидюк рассталась с Ричардом Горном: причины не раскрываются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь