Кина не будет: Маккензи Дэвис заявила о том, что 7-го "Терминатора" ожидать не стоит

Вышедший в прошлом году фильм "Терминатор: Темные судьбы" оказался коммерчески провальным, принеся студии убытки в размере 120-130 миллионов долларов. Канадская актриса Маккензи Дэвис, сыгравшая одну из главных ролей, подтвердила, что у новой картины сиквела не предвидится.

Актриса порассуждала о будущем франшизы: "Я действительно люблю этот фильм и горжусь проделанной нами работой. Но он не пользовался спросом, было бы безумием считать, что с седьмым фильмом будет по-другому. Просто нужно обратить внимание на то, что хотят зрители. Они хотят новых вещей, значит, и я хочу нового. Есть много интересных людей с идеями, которые не подходят тем, кто делает большие франшизы, поэтому такие фильмы не снимаются. Мы должны инвестировать в них прямо сейчас".

Ранее о неудовлетворительных сборах фильма уже высказалась другая актриса, снимавшаяся в нем. Линда Хэмилтон заявила, что разочаровывающие кассовые сборы связаны с тем, что фильм не смог заинтересовать публику. Актриса больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор.

До провала "Терминатор: Темные судьбы" в кинотеатрах Джеймс Кэмерон и представители компании Skydance неоднократно заявляли, что планируют сделать этот фильм первым в новой трилогии. После результатов проката фильма в первый уик-энд компания Skydance заявила, что продолжений нет в их планах.