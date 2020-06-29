Возможно: Disney снимет еще три сольника для Дэдпула

Портал We Got This Covered со ссылкой на источник сообщает, что после череды мозговых штурмов Marvel и Disney судьба Дэдпула была определена. Он получит еще минимум три сольных фильма.

Marvel Studios отличается от большинства голливудских компаний тем, что, хоть они и создают высокобюджетные и высокоприбыльные блокбастеры, при этом всегда готовы прислушаться к мнению фанатов и пытаются оправдать ожидания поклонников своей киновселенной. Именно этот подход повлиял на дальнейшую судьбу Дэдпула.

Недавние комментарии автора комиксов Роба Лифельда о нелюбви Disney к Дэдпулу заставили понервничать руководство студии и подтолкнули их к более активному участию в киносудьбе Уэйда Уинстона Килсона.

Если ранее работы над "Дэдпулом 3" притормаживались, то теперь Disney настаивает на том, чтобы фильм был закончен как можно быстрее. Они надеются извлечь прибыль, пока персонаж находится на пике популярности.

View this post on Instagram A post shared by @deadpoolmovie on Feb 14, 2020 at 10:48am PST

Ранее ходили слухи о возникших разногласиях между Marvel и Disney.

Существовало определенное недовольство тем, что среди фильмов для семейной аудитории появился непристойный и грубый антигерой. При этом этот герой дал свое имя двум из трех самых кассовых в истории фильмов с рейтингом R.