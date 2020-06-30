Исполнитель роли Сокола в фильмах Marvel нашел расизм в "Черной пантере"

Актер Энтони Маки считает, что студия Marvel уделяет мало внимания чернокожим, а в некоторых случаях проявляет откровенный расизм. Например, во время съемок экранизации комиксов "Черная пантера", посвященных обитателям африканской страны.

"Меня очень беспокоило, что я снялся в семи фильмах Marvel, где каждый продюсер, каждый режиссер, каждый каскадер, каждый художник по костюмам, каждый продюсер, вообще каждый человек был белым", - пожаловался он.

Что касается "Черной Пантеры", в которой практически весь актерский состав и съемочная группа состояли из представителей других рас, то Маки уверен, что ситуация в этом случае еще хуже.

"Когда вы снимаете "Черную "пантеру", у вас есть черный режиссер, черный продюсер, у вас есть черный художник по костюмам, у вас есть черный постановщик трюков. И я уверен, что это даже больший расизм, чем в каком-то ином проекте. Потому что, если вы можете нанять только черных людей для "черного" фильма, они, что, недостаточно хороши, когда на съемках в основном белый актерский состав?", - добавил актер.

Отметим, что Энтони Маки принимает участие в создании сериала "Сокол и Зимний Солдат". Более того, именно его персонаж считается преемником Капитана Америки.