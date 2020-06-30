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У всех есть друг, который испортит вечеринку: Райан Рейнольдс сорвал встречу "Людей Икс" (Видео)

У всех есть друг, который испортит вечеринку: Райан Рейнольдс сорвал встречу "Людей Икс" (Видео)
Обновлено 02:43 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен. Собрание проходило в традиционном ныне формате - видеоконференции.

Другие артисты попытались объяснить Рейнольдсу, что в этой встрече принимают участие только представители актерского состава оригинальных фильмов, но это его не смутило.

Он пригласил присоединиться Джеймса МакЭвоя и Софи Тернер. Правда, последние появились всего на несколько секунд, Тернер призналась, что рассчитывала увидеть коллег по сериалу "Игра престолов", а Джеймс МакЭвой быстро ретировался "на встречу героев фильма "Сплит".

В итоге Рейнольдс и Джекман остались в одиночестве и обменялись любезностями.

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Как известно, сетевое противостояние двух актеров продолжается многие годы. Они периодически устраивают розыгрыши и пытаются задеть друг друга, намекая на конкуренцию их персонажей во вселенной Людей Икс. Иногда они объявляют перемирие, чтобы принять участие в благотворительных акциях, но оно всегда продолжается недолго и выводит их "конфликт" на новый уровень.

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Все по теме:

Холли Берри, Хью Джекман, Райан Рейнольдс, Патрик Стюарт, Фамке Янссен.

Автор:

Телеграф
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