Звезда "Росомахи" о вечных скандалах знаменитостей: "У меня нет таких проблем"

Новости шоу бизнеса:Австралийский актер заявил, что никогда не вовлекался в скандалы ради своего пиара.

Недавно в разговоре с News Corp Хью Джекман затронул тему скандальной репутации некоторых знаменитостей и отметил, что не сталкивался со многими проблемами, с которыми сталкиваются его коллеги.

Хью сказал, что даже в подростковом возрасте он не пытался привлечь внимание, ввязываясь в неприятности.

"Я вообще не очень хорош в скандалах. Если что-то случается, мне трудно сохранять холодный ум", - отметил Джекман. Актер сказал, что проблем с папарацци у него тоже нет.

View this post on Instagram A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) on Apr 16, 2020 at 1:29pm PDT

"Посмотрите, меня не преследуют папарацци, и при этом я не живу за большой высокой стеной где-то в уединении. У меня нет таких проблем, которые есть у многих известных людей", - поделился Хью.

Сейчас актер вместе с женой Деборой и двумя приемными детьми находятся на самоизоляции в Нью-Йорке. Он рассказал, что представляет из себя его типичный домашний вечер: он тренируется, пока смотрит телевизор, а затем играет 10 партий в нарды с Деб.

Повседневная жизнь Хью резко контрастирует с его ролью Фрэнка Тассоне в драматическом сериале HBO Bad Education, премьера которого состоится 18 мая.

Фрэнк - школьный менеджер, который обманным путем заработал миллионы, чтобы финансировать свой экстравагантный образ жизни.