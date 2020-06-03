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Звезда "Росомахи" о вечных скандалах знаменитостей: "У меня нет таких проблем"

Звезда "Росомахи" о вечных скандалах знаменитостей: "У меня нет таких проблем"
22:45 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Австралийский актер заявил, что никогда не вовлекался в скандалы ради своего пиара.

Недавно в разговоре с News Corp Хью Джекман затронул тему скандальной репутации некоторых знаменитостей и отметил, что не сталкивался со многими проблемами, с которыми сталкиваются его коллеги.

Хью сказал, что даже в подростковом возрасте он не пытался привлечь внимание, ввязываясь в неприятности.

"Я вообще не очень хорош в скандалах. Если что-то случается, мне трудно сохранять холодный ум", - отметил Джекман. Актер сказал, что проблем с папарацци у него тоже нет.

 
 
 
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"Посмотрите, меня не преследуют папарацци, и при этом я не живу за большой высокой стеной где-то в уединении. У меня нет таких проблем, которые есть у многих известных людей", - поделился Хью.

Баттл Росомахи и Дэдпула: Хью Джекман затроллил Райана Рейнольдса (Фото)

Сейчас актер вместе с женой Деборой и двумя приемными детьми находятся на самоизоляции в Нью-Йорке. Он рассказал, что представляет из себя его типичный домашний вечер: он тренируется, пока смотрит телевизор, а затем играет 10 партий в нарды с Деб.

Повседневная жизнь Хью резко контрастирует с его ролью Фрэнка Тассоне в драматическом сериале HBO Bad Education, премьера которого состоится 18 мая.

Фрэнк - школьный менеджер, который обманным путем заработал миллионы, чтобы финансировать свой экстравагантный образ жизни.

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Хью Джекман, Знаменитости, Пиар.
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