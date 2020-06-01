Баттл Росомахи и Дэдпула: Хью Джекман затроллил Райана Рейнольдса (Фото)

Шуточная вражда между Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом не знает границ - если кто окажется под перекрестным огнем, тому несдобровать.
На этот раз поводом для очередного раунда подколок стал маленький мальчик, который любит и Росомаху, и Дэдпула. На свой восьмой день рождения паренек по имени Сэм получил праздничный торт из двух частей, изготовленный в виде схватки двух героев Marvel. Как можно заметить на соответствующем фото, побеждает в этом противостоянии торт-Росомаха, о чем также говорит жест Сэма, который изображает знаменитые адамантиевые когти.
Джекман не преминул поделиться этим снимком на своей странице в Instagram, добавив к нему такую подпись: "Сэм отпраздновал свой восьмой день рождения, устроив тортовую дуэль между Росомахой и Дэдпулом. Думаю, тут кристально ясно, кто победил, не так ли?"
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Ответный удар от Рейнольдса еще не поступил, но не приходится сомневаться, что звезда "Дэдпула" свое остроумное слово еще скажет.
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В связи с пандемией коронавируса Джекман и Рейнольдс объявили временное перемирие с целью сбора средств на благотворительность, но теперь, когда мир потихоньку возвращается к нормальной жизни, актеры готовы вновь ступить на виртуальное поле боя.