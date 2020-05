Блейк Лайвли шутливо прокомментировала фото мужа в нижнем белье (Фото, Видео)

В Instagram-аккаунте Рональда Макдонки, прославившегося отфотошопленными фотографиями знаменитостей, появился кадр с Райаном Рейнольдсом.

На фото мужчина, к которому приставили лицо актера, лежит на транспортной ленте в супермаркете в короткой футболке и трусах расцветки американского флага.

Жена Райана Блейк Лайвли потроллила мужа, прокомментировав публикацию: "Пожалуйста, прекратите воровать мои личные фотографии".

A post shared by Ronald McDonkey (@ronaldmcdonkey) on May 26, 2020 at 8:42am PDT

Пользователи поддержали Лайвли: "Это легко могла быть настоящая фотография", "Боже, мои глаза! Райан, ты что творишь?!", "Я правда не вижу здесь фотошопа", "Это реальный снимок Райана, я уверен". Сам Рейнольдс пока не комментировал эту фотографию. Кроме Рейнольдса в трусах на странице Макдонки можно встретить безумные фотографии с Дуэйном Джонсоном, Мадонной, Бритни Спирс, Мэрайей Кэри, Билли Айлиш и другими звездами.

A post shared by Ronald McDonkey (@ronaldmcdonkey) on May 19, 2020 at 3:12pm PDT

A post shared by Ronald McDonkey (@ronaldmcdonkey) on May 25, 2020 at 8:16am PDT

Недавно Райан стал совладельцем компании Mint Mobile и выпустил ироничный рекламный ролик с участием его мамы. В видео она говорит о том, что важно звонить своим родителям. А потом добавляет: "Мой сын недавно стал владельцем оператора мобильной связи. Думаете, он стал чаще мне звонить? Вы ошибаетесь. Не будьте как Райан. Позвоните своей маме".

Dear Mrs. Reynolds. For having brought up a son the likes of Ryan, I hereby nominate you for sainthood. Happy Mother’s Day. Love Hugh

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) May 10, 2020