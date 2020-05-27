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Блейк Лайвли шутливо прокомментировала фото мужа в нижнем белье (Фото, Видео)

Блейк Лайвли шутливо прокомментировала фото мужа в нижнем белье (Фото, Видео)
20:36 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Блейк Лайвли в очередной раз потроллила своего звездного мужа, голливудского актера Райана Рейнольдса.

В Instagram-аккаунте Рональда Макдонки, прославившегося отфотошопленными фотографиями знаменитостей, появился кадр с Райаном Рейнольдсом.

На фото мужчина, к которому приставили лицо актера, лежит на транспортной ленте в супермаркете в короткой футболке и трусах расцветки американского флага.

Жена Райана Блейк Лайвли потроллила мужа, прокомментировав публикацию: "Пожалуйста, прекратите воровать мои личные фотографии".

 
 
 
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Пользователи поддержали Лайвли: "Это легко могла быть настоящая фотография", "Боже, мои глаза! Райан, ты что творишь?!", "Я правда не вижу здесь фотошопа", "Это реальный снимок Райана, я уверен". Сам Рейнольдс пока не комментировал эту фотографию. Кроме Рейнольдса в трусах на странице Макдонки можно встретить безумные фотографии с Дуэйном Джонсоном, Мадонной, Бритни Спирс, Мэрайей Кэри, Билли Айлиш и другими звездами.

 
 
 
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Недавно Райан стал совладельцем компании Mint Mobile и выпустил ироничный рекламный ролик с участием его мамы. В видео она говорит о том, что важно звонить своим родителям. А потом добавляет: "Мой сын недавно стал владельцем оператора мобильной связи. Думаете, он стал чаще мне звонить? Вы ошибаетесь. Не будьте как Райан. Позвоните своей маме".

В комментарии под роликом незамедлительно пришел еще один известный тролль - Хью Джекман, который написал: "Дорогая миссис Рейнольдс. За то, что вы вырастили такого сына, как Райан, я объявляю вас святой. С любовью, Хью".

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Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли.
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