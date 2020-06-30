Голливуд "купил" украинский фильм с Иванной Сахно в главных ролях

Крупнейший американский дистрибьютор Lionsgate приобрел права на украинский триллер Let it Snow режиссера Станислава Капралова. Об этом сообщает пресс-служба Solar Media Entertainment.

Фильм создан в копродукции Украины с США и Испанией.

Продюсер фильма - Сергей Лавренюк (Solar Media Entertainment), ко-продюсеры Ян Фишер, Роджер Корби (FishCorb Films) и Станислав Капралов, исполнительный продюсер - Марианна Новикова.

Главные роли в фильме исполняют Иванна Сахно (Шпион, который меня бросил, Тихоокеанский рубеж: Восстание), Алекс Хафнер (Погружение, Советник) и Тинатин Далакишвили (Звезда, Любовь с акцентом, Эбигейл).

По сюжету фильма, среди зимних гор за сноубордисткой, любительницей фрирайда, гонится черный снегоход с безликим наездником. Он не просто хочет уничтожить героиню, а, подобно драматургу, разыгрывает зрелищную кровавую пьесу.