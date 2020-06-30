"Евровидение: История огненной саги": "пасхалки" от создателей фильма

26 июня на Netflix состоялась премьера музыкальной комедии "Евровидение: История огненной саги". Оказывается, создатели фильма вдохновились несколькими из выступлений на реальном конкурсе. Если вы еще не смотрели этот фильм, то далее Вас ждут спойлеры.

Одно из "совпадений" - выступление представительницы Украины в 2014 году Марии Яремчук. В полуфинальном выступлении один из главных героев Ларс спускается сверху в беговом колесе. В подобном колесе выступал и танцор, который был на сцене с представительницей Украины.

Также "вдохновителем" стала финская хард-рок-группа Lordi, которая исполнила «Hard Rock Hallelujah» на конкурсе 2006 года с полным макияжем с ног до головы. А в фильме есть сумасшедшая группа из Беларуси, выступающая в роли демона-викинга.

Нельзя было оставить без внимания и самого большого и успешного победителя конкурса Евровидение - группу ABBA. Поклон печально известной шведской группе в фильме происходит, когда Ларс смотрит их выступление и хочет участвовать в конкурсе.

Меланхоличный Сальвадор Собрал тоже внес "свою лепту" в создание фильма. Момент, когда Сигрит и Ларс прибывают в Эдинбург, вы увидите уличного исполнителя, поющего песню, - это на самом деле джазовый певец Сальвадор Собрал.

И последнее "сходство". В исландском конкурсе песни одна из представленных групп - Викинг 21-го века, у которого были длинные распущенные волосы, что является прямой ссылкой на вступление Дании в 2018 году «Higher Ground».В этой группе, которая называлась Расмуссен, было пять человек, каждый из которых был с более длинными волосами, чем предыдущий, и пел боевой гимн, когда ему наносили удар по лицу с помощью машины ветра и тумана.

Напомним, главные роли в фильме играют Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс, которые в качестве начинающих музыкантов Ларса и Сигрита, которым предоставляется возможность на всю жизнь представить свою страну на крупнейшем в мире конкурсе песни.