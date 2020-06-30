Сериал "Пацаны": известна дата выхода нового сезона (Видео)

Видеосервис Amazon назначил дату премьеры второго сезона сериала "Пацаны".

Первые три эпизода второго сезона появятся на Amazon 4 сентября. После этого новые серии будут выходить раз в неделю по пятницам до финала сезона 9 октября.

Даты были объявлены во время трансляции, которую сегодня устроила приглашенная звезда второго сезона Паттон Освальт.

Шоу создано Эриком Крипке, Эваном Голдбергом и Сетом Рогеном по одноименному комиксу Гарта Энниса и Дарика Робертсона.

Создатель и исполнительный продюсер Эрик Крипке сказал, что второй сезон будет "сумасшедшим, незнакомым, более напряженным, более эмоциональным". Во втором сезоне вернется весь актерский состав сериала плюс несколько новичков, присоединившихся к касту.