Деми Мур возвращается в большое кино: сыграет в фильме о пандемии

Некогда самая высокооплачиваемая актриса мира Деми Мур, пытающаяся вернуться в большое кино после серии профессиональных и личных неудач, сыграет одну из главных ролей в драме "Певчая птица", события которой будут происходить на фоне глобальной пандемии.

Действие этой истории будет происходить в недалеком будущем, когда, как гласит описание, "был повторно введен жесткий карантин, так как опасный вирус продолжает мутировать. В почти безнадежной попытке сдержать болезнь город разделен на имущих и неимущих.

Сюжет строится вокруг курьера, обладающего редким иммунитетом, который доставляет товары и надежду по всему городу.

Как и подавляющее большинство населения, его подруга заперта в своем доме, и пара не имеет возможности физически быть вместе.

Чтобы быть с той, кого он любит, герой должен преодолеть препоны, установленные в рамках военного положения, избежать встречи с отрядами дружинников и не столкнуться с могущественным семейством, которое возглавляет матриарх Пайпер Гриффин (Деми Мур). Последняя не остановится ни перед чем, чтобы защитить свою семью и сохранить свой образ жизни".

Утверждается, что "Певчая птица" - это рассказ о стойкости человеческого духа и о том, что надежда стоит того, чтобы за нее бороться.