"Озарк" от Netflix продлили на четвертый сезон, но он станет последним

"Мы счастливы, что Netflix признал важность предоставления "Озарку" больше экранного времени, чтобы наилучшим образом завершить сагу о Бирдах. Это было такое значительное приключение для всех нас как на экране, так и за его пределами, - поэтому мы очень рады получить шанс представить максимально полноценное заключение", - говорится в заявлении создателей шоу.
Вице-президент Netflix по оригинальному контенту Синди Холланд отметила, что: "Озарк" - захватывающая драма, которая покорила зрителей по всему миру и получила признание критиков. Мы так благодарны Крису, Джейсону, Лоре, Джулии и всему актерскому составу и съемочной группе за их преданность шоу и не можем дождаться, чтобы увидеть, как путешествие Бердов подходит к концу".
Главную роль исполнил Джейсон Бейтман, в проекте также были задействованы Лора Линни, Скайлар Гертнер, Джулия Гарнер, Джордана Спиро, Джейсон Батлер Харнер и другие.