"Озарк" от Netflix продлили на четвертый сезон, но он станет последним

Четвертый сезон популярного сериала "Озарк" станет последним. Эту информацию подтвердил потоковый сервис Netflix. К нему будут добавлены четыре эпизода, общее число серий будет доведено до 14. Сезон планируется представить двумя частями.

"Мы счастливы, что Netflix признал важность предоставления "Озарку" больше экранного времени, чтобы наилучшим образом завершить сагу о Бирдах. Это было такое значительное приключение для всех нас как на экране, так и за его пределами, - поэтому мы очень рады получить шанс представить максимально полноценное заключение", - говорится в заявлении создателей шоу.

Вице-президент Netflix по оригинальному контенту Синди Холланд отметила, что: "Озарк" - захватывающая драма, которая покорила зрителей по всему миру и получила признание критиков. Мы так благодарны Крису, Джейсону, Лоре, Джулии и всему актерскому составу и съемочной группе за их преданность шоу и не можем дождаться, чтобы увидеть, как путешествие Бердов подходит к концу".

Главную роль исполнил Джейсон Бейтман, в проекте также были задействованы Лора Линни, Скайлар Гертнер, Джулия Гарнер, Джордана Спиро, Джейсон Батлер Харнер и другие.