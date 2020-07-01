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"Черепашки-ниндзя" получат еще один мультфильм: съемками займется Nickelodeon

"Черепашки-ниндзя" получат еще один мультфильм: съемками займется Nickelodeon
Обновлено 03:40 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Студия Nickelodeon Animation создаст новый полнометражный мультфильм "Черепашки-ниндзя". Как отмечает издание The Hollywood Reporter, проект будет реализован совместно с Point Grey Pictures, которой руководит известный актер, сценарист и продюсер Сет Роген.

Постановщиком назначен Джефф Роу, сценарист сериала "Гравити Фолз". Это будет первый прокатный CG-проект в истории Nickelodeon Animation.

Отметим, что историй четырех героев из городской канализации и их наставника неоднократно экранизировалась.

В 2007 году зрителям был представлен также полнометражный мультфильм, созданный Warner Bros. Pictures и The Weinstein Company. Он собрал почти 100 миллионов долларов при бюджете в 34 миллиона. В 2015 году вышел одноименный художественный фильм, в котором одну из главных ролей исполнила Меган Фокс. Его сборы превысили 480 миллионов долларов, что предопределило создание продолжения.

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Оно, в свою очередь, не вызвало особого интереса у зрителей и финишировало в прокат с весьма скромным результатом - 245 миллионов долларов. Сроки реализации нового проекта, пока неизвестны.

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Все по теме:

Мультфильмы, Nickelodeon, Черепашки-ниндз.

Автор:

Телеграф
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