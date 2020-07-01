Актриса Морена Баккарин не уверена, что вернется в "Дэдпуле 3"

К сожалению для фанатов, вовсе не факт, что в новой части найдется место для Морены Баккарин, за которой во франшизе закреплена роль Ванессы Карлайл, возлюбленной Уэйда Уилсона.

Пока неясно, останется ли "Дэдпул" самим собой после того, как права на героя перешли к Disney и Marvel Studios, но третий сольный фильм о болтливом наемнике по-прежнему находится в разработке.

В интервью Entertainment Weekly актриса призналась:

Как обстоят дела с "Дэдпулом 3"? Понятия не имею. Видимо, они все еще заняты написанием сценария. Честное слово, я не в курсе. Ко мне никто по этому поводу не обращался, даже намеков не было. Словом, никаких переговоров мы не ведем, так что мне остается ждать, затаив дыхание. Конечно, я была бы рада получить более обширную роль. Главной звездой навсегда останется Райан Рейнольдс, но я бы хотела быть бок о бок с ним. Работа над "Дэдпулом" — одно из лучших событий в моей жизни. На съемках было очень весело, там царили креативность и удовольствие от совместного творчества. Райан — прекрасный коллега, он очень милый и смешной.

Если в первом "Дэдпуле" роль Баккарин можно по праву считать одной из ключевых, то во второй части ее экранное время значительно сократилось ввиду сюжетных особенностей фильма. В этой связи на "Дэдпула 3" поклонники возлагают большие надежды, ведь есть вероятность, что Ванесса Карлайл тоже превратится в мутанта, став супергероиней Копикэт.