Актриса Морена Баккарин не уверена, что вернется в "Дэдпуле 3"

Пока неясно, останется ли "Дэдпул" самим собой после того, как права на героя перешли к Disney и Marvel Studios, но третий сольный фильм о болтливом наемнике по-прежнему находится в разработке.
В интервью Entertainment Weekly актриса призналась:
Как обстоят дела с "Дэдпулом 3"? Понятия не имею. Видимо, они все еще заняты написанием сценария. Честное слово, я не в курсе. Ко мне никто по этому поводу не обращался, даже намеков не было. Словом, никаких переговоров мы не ведем, так что мне остается ждать, затаив дыхание. Конечно, я была бы рада получить более обширную роль. Главной звездой навсегда останется Райан Рейнольдс, но я бы хотела быть бок о бок с ним. Работа над "Дэдпулом" — одно из лучших событий в моей жизни. На съемках было очень весело, там царили креативность и удовольствие от совместного творчества. Райан — прекрасный коллега, он очень милый и смешной.
Если в первом "Дэдпуле" роль Баккарин можно по праву считать одной из ключевых, то во второй части ее экранное время значительно сократилось ввиду сюжетных особенностей фильма. В этой связи на "Дэдпула 3" поклонники возлагают большие надежды, ведь есть вероятность, что Ванесса Карлайл тоже превратится в мутанта, став супергероиней Копикэт.