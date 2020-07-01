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The King's Man: украинский трейлер шпионского боевика (Видео)

The King's Man: украинский трейлер шпионского боевика (Видео)
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
В сети появился дублированный трейлер приквела истории о британских шпионах Kingsman.

Режиссером фильма "Кингс Мен" (The King's Man) стал Мэттью Вон, который снял оригинальные фильмы франшизы.

Главные роли в новой картине сыграли Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Мэттью Гуд, Аарон Тейлор-Джонсон и др. Как стало известно ранее, Тэрон Эджертон не будет сниматься в новой части франшизы Kingsman.

Картина расскажет о зарождении организации Kingsman во времена Первой мировой войны и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться первым шпионам. Согласно официальному синопсису, группа самых ужасных тиранов истории и преступников соберется развязать войну и уничтожить миллионы людей. Однако найдется один человек, который сможет остановить злодеев.

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В украинский прокат фильм выйдет 17 сентября 2020 года.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Трейлер, Kingsman.

Автор:

Телеграф
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