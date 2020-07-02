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"Лига справедливости": исполнитель роли Киборга обвинил режиссера в "оскорбительном поведении"

"Лига справедливости": исполнитель роли Киборга обвинил режиссера в "оскорбительном поведении"
Обновлено 02:05 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Рэй Фишер, исполнитель роли Киборга в фильме "Лига справедливости", обрушился с критикой на режиссера Джосса Уидона, которому пришлось переснимать часть эпизодов после отставки Зака Снайдера. Заявление актера было опубликовано на его официальной странице в социальной сети Twitter.

"Обращение Джосса Уидона на съемочной площадке с актерами и командой "Лиги Справедливости" было грубым, оскорбительным, непрофессиональным и совершенно неприемлемым. Во многом ему помогали Джефф Джонс и Джон Берг", - написал он.

Отметим, что во время промо-кампании фильма в 2017 году Фишер утверждал, что "Снайдер нашел правильно человека", которому передал бразды правления, и не выказывал никаких сомнений в профессионализме постановщика. Позже он заявил, что берет назад все свои утверждения по этому поводу.

Напомним, что представители студии Warner Bros. неоднократно заявляли, что Джосс Уидон работал исключительно по плану, который был утвержден самим Снайдером. За несколько месяцев до премьеры ему пришлось доснять множество сцен. В итоге это не принесло фильму успеха.

"Лига справделивости" Снайдера: исполнитель роли Киборга "решительно отказался" от своих слов относительно фильма

В 2021 году поклонники экранизации комиксов DC смогут оценить версию "Лига справедливости Зака Снайдера", которую представит потоковый сервис HBO Max.

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Все по теме:

Фильмы, Джосс Уидон, Лига справедливости, Рэй Фишер.

Автор:

Телеграф
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