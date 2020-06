"Лига справделивости" Снайдера: исполнитель роли Киборга "решительно отказался" от своих слов относительно фильма

Актер опубликовал видеоролик, запечатлевший его выступление на фестивале Comic-Con, во время которого он сказал, что "пересъемки были незначительными", "Джосс Уидон прекрасный парень", а "Зак Снайдер нашел самого подходящего постановщика, чтобы довести проект до конца".

"Я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы решительно отказаться от каждого фрагмента этого заявления", - гласит новый комментарий Фишера.

Как известно, студия Warner Bros. дала "добро" на создание так называемой "Лиги справедливости Зака Снайдера", версии, которая, как предполагают фанаты, будет сильно отличаться от той, что была показана в кинотеатрах.

I’d like to take a moment to forcefully retract every bit of this statement: pic.twitter.com/1ECwwu6TG1

— Ray Fisher (@ray8fisher) June 29, 2020