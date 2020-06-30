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"Лига справделивости" Снайдера: исполнитель роли Киборга "решительно отказался" от своих слов относительно фильма

"Лига справделивости" Снайдера: исполнитель роли Киборга "решительно отказался" от своих слов относительно фильма
Обновлено 03:25 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Исполнитель роли Киборга в фильме "Лига справедливости" Рэй Фишер отказался от всех своих прежних комментариев по поводу экранизации комиксов DC, которые он сделал во время рекламной кампании. Соответствующий пост был опубликован на его странице в социальной сети Twitter.

Актер опубликовал видеоролик, запечатлевший его выступление на фестивале Comic-Con, во время которого он сказал, что "пересъемки были незначительными", "Джосс Уидон прекрасный парень", а "Зак Снайдер нашел самого подходящего постановщика, чтобы довести проект до конца".

"Я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы решительно отказаться от каждого фрагмента этого заявления", - гласит новый комментарий Фишера.

Как известно, студия Warner Bros. дала "добро" на создание так называемой "Лиги справедливости Зака Снайдера", версии, которая, как предполагают фанаты, будет сильно отличаться от той, что была показана в кинотеатрах.

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Ее представит в 2021 году потоковый сервис HBO Max. Как было заявлено ранее, стоимость дополнительных работ превысит 30 миллионов долларов. Новых съемок проводить не планируется.

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Все по теме:

Лига справедливости, Зак Снайдер, Рэй Фишер.

Автор:

Телеграф
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