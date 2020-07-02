"Заклятья 3: По воле дьявола" могут перенести с сентября на 2021 год

Премьеру "Заклятья 3: По воле дьявола" студия New Line Cinema еще может перенести на более поздний срок. Это связано с тем, что в то время, когда первоначально планировался показ картины — 10 сентября, — ей придется конкурировать с другими фильмами того же жанра.

Пандемия COVID-19 привела к тому, что все студии были вынуждены объявлять о переносах дат премьер своих фильмов. Некоторых — на пару месяцев, а некоторых — на год и больше.

Дольше всех продержался "Довод" Кристофера Нолана, но и его премьера изначально была перенесена на две недели, с середины июля на конец, а потом еще перенесли на август.

Такая непонятка с датами премьер связана не только с неопределенностью, когда кинотеатры смогут заработать в полную силу. Сейчас кинотеатры планируют все-таки открыть свои залы в конце июля, добавив меры безопасности, способные защитить от коронавируса. Но осуществятся ли эти планы и сколько зрителей будет в кинотеатрах после открытия — пока неизвестно.

Зрителям покажут "Тихое место 2", "Кэндимена" и "Хэллоуин убивает". Такая конкуренция может привести к тому, что каждый из фильмов получит денежную прибыль меньше, чем ожидалось.

Потому "Заклятье 3" может получить новую дату премьеры, уже в 2021 году.