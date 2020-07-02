"Заклятья 3: По воле дьявола" могут перенести с сентября на 2021 год

Пандемия COVID-19 привела к тому, что все студии были вынуждены объявлять о переносах дат премьер своих фильмов. Некоторых — на пару месяцев, а некоторых — на год и больше.
Дольше всех продержался "Довод" Кристофера Нолана, но и его премьера изначально была перенесена на две недели, с середины июля на конец, а потом еще перенесли на август.
Такая непонятка с датами премьер связана не только с неопределенностью, когда кинотеатры смогут заработать в полную силу. Сейчас кинотеатры планируют все-таки открыть свои залы в конце июля, добавив меры безопасности, способные защитить от коронавируса. Но осуществятся ли эти планы и сколько зрителей будет в кинотеатрах после открытия — пока неизвестно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Repost from @esquire: “In my first conversation with him, he just felt like somebody on the cusp of really great things,” says Christopher Nolan of his ‘Tenet’ star, @JohnDavidWashington. “And so from a selfish point of view as a filmmaker, you immediately think, I’d like to be a part of that actor’s journey. I’d like to harness that energy that he has.” See three exclusive images from the set of ‘Tenet’ above. The film hits theaters July 31.
Зрителям покажут "Тихое место 2", "Кэндимена" и "Хэллоуин убивает". Такая конкуренция может привести к тому, что каждый из фильмов получит денежную прибыль меньше, чем ожидалось.
Потому "Заклятье 3" может получить новую дату премьеры, уже в 2021 году.