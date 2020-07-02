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Актер Джейсон Момоа сыграет в фильме "Приключения Снеговика Фрости"

Актер Джейсон Момоа сыграет в фильме "Приключения Снеговика Фрости"
11:40 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pixabay.com
Информации о том, когда состоится премьера фильма, пока нет. Но с учетом рождественской тематики стоит ожидать выхода картины на экраны в декабре 2021 или в декабре 2022 года.

Студия Warner Bros. снимет детский приключенческий фильм "Приключения Снеговика Фрости", в котором кадры будут активно дополнены компьютерной графикой. Известно, что сценарий напишет Дэвид Беренбаум, которым ранее была создана рождественская история "Эльф".

На роль снеговика приглашен Джейсон Момоа, так что скорее всего речь идет об озвучании фильма, чем об актерской игре.

Представители студии Warner Bros. рассказали:

От его роли страшного графа в огненной стране до океанического успеха, который мы имели с Акваменом, — было абсолютно правильным решением сделать в этот раз Джейсона созданием из снега. Мы знаем, что Джейсон — настоящий человек, наполненный любовью, состраданием и любовью к семье… Все это — живой дух Рождества.

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Также стало известно, что кроме подписания контракта на участие в фильме Момоа не так давно подписался на исполнение одной из главных ролей в картине Good Bad & Undead ("Хороший, плохой, нежить"). 

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Джейсон Момоа, Приключения Снеговика Фрости.

Автор:

Телеграф
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