"Бивис и Баттхед" возвращаются: мультсериал MTV получил перезапуск

Канал Comedy Central займется перезапуском культового анимационного сериала MTV "Бивис и Баттхед".

Comedy Central подписал контракт с создателем сериала Майком Джаджем и 3 Arts Entertainment. Канал планирует переосмыслить оригинальную анимационную комедию MTV для взрослых. Запланировано выпустить, как минимум, два сезона. Также не исключены дополнительные выпуски и спин-оффы.

"Мы очень рады снова работать с Майком Джаджем и отличной командой в 3 Arts, когда мы удвоим внимание к взрослой анимации в Comedy Central", - говорит руководитель молодежной группы ViacomCBS Крис Маккарти. "Бивис и Баттхед были определяющим голосом поколения, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть, как они вернуться".

Согласно контракту, Майк Джадж продолжит писать сценарий и продюсировать проект. Также он будет заниматься озвучкой. Майк уверяет, что мультфильм не оставит равнодушными как старых, так и привлечет новых фанатов.

Дате выхода нового сезона не сообщается.

Напомним, мультсериал "Бивис и Баттхед" о похождениях двух отвязных подростков стартовал на канале MTV в 1993 году.