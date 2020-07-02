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Второму сезону быть: Netflix продлил сериал "Я никогда не…"

Второму сезону быть: Netflix продлил сериал "Я никогда не…"
Обновлено 18:46 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Сервис Netflix продлил на второй сезон сериал "Я никогда не…". Об этом сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

Также в Twitter опубликован ролик с актерами, общающимися в видеочате.

В нем можно увидеть, как Майтрейи Рамакришнан (играет роль Деви Вишвакумар) пытается сообщить коллегам важную новость, но не может, потому что к чату все время присоединяются другие актеры.

В итоге она оглашает, что "Я никогда не…" получит второй сезон.

О дате выхода нового сезона сериала информации пока нет.

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Напомним, премьера сериала "Я никогда не…" состоялась на Netflix 27 апреля 2020 года. Главная героиня - потерявшая отца 15-летняя девушка родом из Индии, которая учится в старшей школе США.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Netflix.

Автор:

Телеграф
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