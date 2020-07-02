Второму сезону быть: Netflix продлил сериал "Я никогда не…"

Также в Twitter опубликован ролик с актерами, общающимися в видеочате.
В нем можно увидеть, как Майтрейи Рамакришнан (играет роль Деви Вишвакумар) пытается сообщить коллегам важную новость, но не может, потому что к чату все время присоединяются другие актеры.
В итоге она оглашает, что "Я никогда не…" получит второй сезон.
MAITREYI GOT BANGS oh yeah, and Never Have I Ever got a season 2 pic.twitter.com/sHJhjQMmXb
— Never Have I Ever (@neverhaveiever) July 1, 2020
О дате выхода нового сезона сериала информации пока нет.
Напомним, премьера сериала "Я никогда не…" состоялась на Netflix 27 апреля 2020 года. Главная героиня - потерявшая отца 15-летняя девушка родом из Индии, которая учится в старшей школе США.