Второму сезону быть: Netflix продлил сериал "Я никогда не…"

Также в Twitter опубликован ролик с актерами, общающимися в видеочате.

В нем можно увидеть, как Майтрейи Рамакришнан (играет роль Деви Вишвакумар) пытается сообщить коллегам важную новость, но не может, потому что к чату все время присоединяются другие актеры.

В итоге она оглашает, что "Я никогда не…" получит второй сезон.

MAITREYI GOT BANGS oh yeah, and Never Have I Ever got a season 2 pic.twitter.com/sHJhjQMmXb

— Never Have I Ever (@neverhaveiever) July 1, 2020