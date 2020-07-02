"Сделано в Италии": трейлер комедии с Лиамом Нисоном и Микаэлем Ричардсоном (Видео)

68-летний Нисон и его 25-летний сын Микаэль Ричардсон вместе сыграли главные роли в комедийной драме "Сделано в Италии".

История расскажет историю художника, который едет в Италию вместе с сыном, с которым не особо близок. Совпадение или нет, но актеры играют отца и сына, как и есть в реальной жизни.

Героям придется объединиться и вместе работать, для того чтобы отремонтировать и продать виллу, которая принадлежала покойной супруге главного героя, которого играет Лиам Нисон.

"Сделано в Италии" - режиссерский дебют актера Джеймса Д’Арси. Он также написал и сценарий для будущей картины.

Еще в фильме сыграли Линдси Дункан, Валерия Билелло, Марко Квалья. Дункан играет экс-пата, который зарабатывает на жизнь продажей вилл, Билелло играет молодого итальянского шеф-повара, которая исполняет романсы с сыном главного героя фильма, который вскоре влюбляется в нее.

Выход фильма запланирован на 7 августа этого года.