Netflix продлил "Метод Комински" на третий сезон

Пока неясно, когда начнется производство новых серий, но очевидно, что форсировать события никто не будет, особенно учитывая почтенный возраст двух ведущих актеров и их принадлежность к группе риска в связи с COVID-19.

Как передает Deadline, приключения Сэнди Комински (Майкл Дуглас) и Нормана Ньюлендера (Алан Аркин) подойдут концу в третьем и заключительном сезоне комедийного сериала "Метод Комински", который выходит на Netflix. При этом стрим-сервис пока не сообщил, сколько серий будет насчитывать предстоящий сезон.

Второй сезон "Метода Комински" вышел в октябре 2019 года.

"Метод Комински" — история о бывшем учителе актерского искусства (Дуглас) и его друге (Аркин). Во втором сезоне этот дуэт продолжает проводить свою старость в Лос-Анджелесе, сталкиваясь с новыми трудностями — Комински испытывает проблемы со здоровьем, а также не может найти общий язык с новым парнем своей дочери, тогда как Ньюлендер вновь сходится со своей давней возлюбленной. Шоураннером "Метода Комински" является Чак Лорри, создавший такие шоу, как "Теория большого взрыва" и "Два с половиной человека".

В 2019 году "Метод Комински" завоевал премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший комедийный сериал", тогда как вклад Дугласа был отмечен данной наградой в категории "Лучшая мужская роль на ТВ (мюзикл или комедия)".