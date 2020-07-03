SAG Awards 2021: новая дата проведения награждения

27-й ежегодное вручение премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) 2021 принято перенести. Об этом сообщает Variety.

Первоначально дата проведения награждения была назначена на 24 января 2021 года. Теперь организаторы решили перенести на 14 марта 2021 года, всего за несколько недель до Оскара. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.

Требования к участникам были изменены. Новые фильмы и программы, которые были представлены в период с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года, могут принимать участие в церемонии награждения.

Срок подачи заявок на конкурс начинается 21 сентября и заканчивается 20 ноября. Все номинации будут объявлены 4 февраля 2021 года. Окончательное решение будут принимать члены SAG-AFTRA в период с 10 февраля по 10 марта.

Напомним, церемония награждения SAG 2020 прошла в январе этого года в зале Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе.