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Майкл Рукер рассказал, как лучше всего смотреть "Стражей Галактики"

Майкл Рукер рассказал, как лучше всего смотреть "Стражей Галактики"
Обновлено 14:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
Вспоминая о своем участии в киновселенной Marvel, Рукер рассказал, как именно смотреть фильмы из серии "Стражи Галактики", чтобы получить от них максимум впечатлений.

Майкл Рукер по своему типажу не кажется первостепенным кандидатом на роль в супергеройской франшизе, но когда его давний друг и коллега Джеймс Ганн предложил ему сняться в "Стражах Галактики", актер не мог не согласиться. В итоге Рукер получил роль супергероя Йонду. В интервью Syfy Wire он поделился:

Когда я вспоминаю об этой роли, я думаю о том, что мне пришлось постричься налысо и продолжать брить голову вплоть до окончания съемок второго фильма. Словом, мне пришлось ходить в таком виде на протяжении нескольких лет. Признаться, мне это нравилось, но все же здорово наконец вернуть свои волосы.

[Смеется.] Я рекомендую людям смотреть обе части подряд под хорошую еду и напитки, просто наслаждаясь вечером. Таким образом вам удастся полностью проникнуться развитием персонажей от первого фильма ко второму, особенно если речь о Йонду.

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Несмотря на то что Рукер является поклонником Йонду и "Стражей Галактики", в третьей части этой истории он не появится. Эту информацию подтвердил не только Рукер, но и режиссер Джеймс Ганн. Точной даты выхода "Стражей Галактики 3" пока нет, но фильм будет готов не ранее 2021 года.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Стражи Галактики, Майкл Рукер.

Автор:

Телеграф
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