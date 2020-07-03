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Пятница, 03.07.2020

От режиссера "Ходячих мертвецов": трейлер сериала "Самая опасная добыча" (Видео)

Главные роли в сериале сыграли Лиам Хемсворт ("Голодные игры") и Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки"). В центре сюжета - мужчина Додж Мэйнард, который соглашается принять участие в смертельной игре на выживание в качестве мишени для богачей, чтобы добыть деньги для своей умирающей беременной жены. Все 12 эпизодов шоу уже доступны на новом потоковом сервисе Quibi.
112.ua
Фото: twitter.com
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Фильм, Сериал, Трейлер, Quibi, Самая опасная добыча.
14:28 Сегодня Телеграф
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