От режиссера "Ходячих мертвецов": трейлер сериала "Самая опасная добыча" (Видео)

Главные роли в сериале сыграли Лиам Хемсворт ("Голодные игры") и Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки"). В центре сюжета - мужчина Додж Мэйнард, который соглашается принять участие в смертельной игре на выживание в качестве мишени для богачей, чтобы добыть деньги для своей умирающей беременной жены. Все 12 эпизодов шоу уже доступны на новом потоковом сервисе Quibi.