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В сети появился трейлер фильма "Східняк" (Видео)

В сети появился трейлер фильма "Східняк" (Видео)
Обновлено 15:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот
Скоро на экранах появится еще одна кинокартина, основанная на воспоминаниях военного, который защищал украинские границы на Донбассе. Андрей Иванюк снял полнометражный роуд-муви (фильм-дорогу) из зоны АТО.

"Східняк" – лента, построенная на реальных историях жизни с Донбасса. Это дебютная работа режиссера Андрея Иванчука, которую он снял по своим воспоминаниям о войне. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 20 августа, а пока в сети появился его трейлер.

Сюжет фильма

События в фильме разворачиваются на Донбассе в наши дни. По сюжету, двое военных отправляются за командиром. Их ждет непростой путь – рокадніе дороги, прифронтовые села и города, блокпосты, военные и гражданские. В фильме изображается один день общения двух товарищей: "Бороды" и "Режиссера". Это старший рабочий с Донбасса и молодой интеллигент с Запада. Ветеран боевых действий в зоне АТО рассказывает зрителям о своем боевом собрата "Бороде". Прототипом "Режиссера" стал сам Иванюк. Пока мужчины будут преодолевать дорогу, будут попадать в различные неприятности. 

Главные актеры

"Бороду" в фильме сыграл известный украинский актер Богдан Бенюк, который своим мастерством и профессионализмом смог добавить особых красок и изюминку персонажу. В "Режиссера" превратился Анатолий Максимюк.

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Премьера фильма

Украинская и мировая премьера киноленты состоялась на Одесском международном кинофестивале в 2019 году. В прокат "Східняк" должен выйти в начале лета 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса презентацию пришлось отложить. Теперь она запланирована на 20 августа.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Новинки кино, Східняк.

Автор:

Телеграф
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