Украинский эротический фильм получил престижную награду в Италии

Первый украинский эротический короткометражный фильм "Порядочная львовская пани" получил награду за лучший актерский состав на кинофестивале в Италии, который проходил в онлайн-формате с 8 по 12 июня. Об этом говорится в пресс-службе Госкино.