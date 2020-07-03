Украинский эротический фильм получил престижную награду в Италии

"Порядочная львовская пани" режиссера Натальи Пасеницькои - это эротическая комедия по мотивам одноименной книги украинской писательницы Любы Клименко.
Главная героиня картины - современная интеллигентная женщина Пенелопа, которая живет во Львове, работает в архиве. Жизнь Пенелопы идет по привычной схеме "семья - работа". Все порядочно, культурно, вежливо и ... невыносимо скучно. Впрочем, в один прекрасный день все меняется.
Кинопроект "Порядочный львовская пани" стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Автором сценария ленты является Марина Медникова, продюсером - Юрий Минзянов, кинокомпания "КРИСТИ ФИЛЬМ".
Роли в фильме исполнили Анастасия Карпенко, Владимир Губанов, Елена Лаврова, Олег Сикиринський, Александр Норчук, Антон Пилипийченко, Андрей Сницарчук.
Gulf of Naples Independent Film Festival - это международный независимый кинофестиваль, созданный для популяризации и распространения художественных, авторских и экспериментальных фильмов. Благодаря соглашению с Easycinema, фестиваль продолжает миссию по продвижению независимого кино.