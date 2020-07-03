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"День сурка" с Биллом Мюрреем: по мотивам комедии могут снять сериал

"День сурка" с Биллом Мюрреем: по мотивам комедии могут снять сериал
Обновлено 22:23 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram
Продюсеры Sony Pictures хотят снять сериал по мотивам кинокомедии 1993 года "День сурка", главную роль в котором сыграл голливудский актер Билл Мюррей. Об этом рассказал 69-летний актер Стивен Тоболовски, сыгравший в картине страхового агента Неда Райерсона.

Актер Стивен Тоболовски в интервью рассказал, что, когда он работал на съемочной площадке проекта, в котором сейчас занят, к нему подошел продюсер и поинтересовался, как он относится к тому, чтобы снова сыграть Неда Райерсона: "Я работал над сериалом Sony "Старая школа". Один из продюсеров увидел меня и сказал: "Стивен, мы работаем над сериалом по "Дню сурка". Не могли бы вы опять стать Недом?" Я в ответ: "Конечно. Никаких проблем". Но это Нед через тридцать лет. Что стало с ним за это время?"

Вышедший в 1993 году фильм "День сурка" рассказывает о метеорологе из Питтсбурга Филе Коннорсе (Билл Мюррей), которого отправляют в командировку в Панксатони сделать репортаж о праздновании Дня сурка. По неизвестным причинам, Коннорс застревает в одном дне и вынужден проживать его снова и снова. И каждый день встречаться с навязчивым страховым агентом Недом Райерсоном, который предлагает свои услуги, аргументируя это совместной учебой в школе.

Если сериал продолжит историю, показанную в картине, то маловероятно, что Билл Мюррей вернется к своей роли.

"Страна Лавкрафта": HBO показал постер сериала

В прошлом году вышла компьютерная игра по мотивам фильма. В ней игроку приходится играть за сына Фила. Возможно, и в сериале главным героем станет сын.

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Все по теме:

Сериал, Билл Мюррэй, Sony, День сурка.

Автор:

Телеграф
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