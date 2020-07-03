"Страна Лавкрафта": HBO показал постер сериала

Телеканал HBO представил постер сериала "Страна Лавкрафта". И также рассекретил дату выхода. Вся информация появилась на странице проекта в Twitter.

Сериал "Страна Лавкрафта" снят по книге Метта Раффа, которая вышла в 2016 году.

Зрители смогут насладиться десятью 60-минутными сериями. А увидеть их - уже 16 августа.

Продюсер проекта - Джей Джей Абрамс, наиболее известный по сериалу "Звездный путь". Сценарием занимались Миша Грин и Джордан Пил, режиссер фильмов ужасов "Прочь" и "Мы".

Be careful what you search for. #LovecraftCountry premieres August 16 on @HBO. pic.twitter.com/6WgKOREYIq — Lovecraft Country (@LovecraftHBO) July 1, 2020

Сюжет переносит нас в 1950-тые годы. Главный герой - молодой парень, но уже ветеран корейской войны, Аттикус Фриман, который с подругой и дядей направляется в Америку на поиски своего отца. Поездка оказывается непростой, и ему приходится столкнуться с разными "препятствиями" - расистами и монстрами, которые будто вышли из книг Говарда Лавкрафта.

В сериале снялись: Майкл Кеннет Уильямс, Джонатан Мэджорс, Джерни Смоллетт-Белл, Вунми Моссаку и другие.