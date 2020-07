"Страна Лавкрафта": HBO показал постер сериала

Сериал "Страна Лавкрафта" снят по книге Метта Раффа, которая вышла в 2016 году.

Зрители смогут насладиться десятью 60-минутными сериями. А увидеть их - уже 16 августа.

Продюсер проекта - Джей Джей Абрамс, наиболее известный по сериалу "Звездный путь". Сценарием занимались Миша Грин и Джордан Пил, режиссер фильмов ужасов "Прочь" и "Мы".

Be careful what you search for. #LovecraftCountry premieres August 16 on @HBO. pic.twitter.com/6WgKOREYIq

— Lovecraft Country (@LovecraftHBO) July 1, 2020