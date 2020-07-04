Во Львове стартуют съемки фильма по роману Кузьмы Скрябина

Как известно, фильм "Я, "Победа" и Берлин" по одноименному роману Кузьмы Скрябина стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино.

Съемки фильма по роману Андрея Кузьменко "Я, "Победа" и Берлин", начнутся во Львове уже в июле. Накануне мэр Львова Андрей Садовый встретился со съемочной группой фильма.

О встрече сообщила пресс-служба ЛГС.

"Сейчас во Львове есть новые интересные локации. Мы будем здесь даже снимать берлинскую часть сюжета, ведь в самом Берлине уже нет тех локаций 90-х годов, а во Львове мы нашли все необходимое. Будем раскрывать для киносообщества ранее неизведанные локации", — рассказал кинооператор Дмитрий Недря.

Также режиссеры группы поделились с мэром Львова общеукраинской проблемой с отсутствием качественных павильонов для съемок. Садовый заинтересовался идеей создания такого павильона в нашем городе и пообещал, что в городском совете изучат этот вопрос.

"Если от города что-то нужно, то вы можете максимально рассчитывать на наше содействие. Нам выгодно, чтобы во Львове создавались фильмы, чтобы это каким-то образом давало городу рекламу. Это особенно нужно в нынешнее время", - отметил Садовый.

Финансовая поддержка со стороны государства составляет 27 млн грн - это 75% общей стоимости производства. Работу над фильмом начали в ноябре 2019 года.

Это будет комедия, рассказывающая историю парня Кузьмы, который приобрел первое в своей жизни авто под маркой "Победа". Готовый вместе с ней покорять весь мир, герой отправляется со своим товарищем Бардом в Берлин. Однако ни сам Кузьма, ни Бард не подозревают, какие безумные приключения ждут их, а также того, что вернутся они из этого путешествия уже совсем другими людьми.

Режиссером-постановщиком фильма является Ольга Ряшина. Авторы адаптации сценария - Анатолий Крым и Алексей Комаровский. Продюсерами ленты выступили Алексей Терентьев и Артем Доллежаль.

Релиз фильма в Украине запланирован на декабрь 2020 года.