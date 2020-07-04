Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за сутки: карта эпидемии
В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за сутки: карта эпидемии
День независимости США: как в условиях эпидемии и протестов американцы отмечают государственный праздник
День независимости США: как в условиях эпидемии американцы отмечают праздник
Сегодня состоится встреча Динамо - Шахтер
Сегодня состоится встреча Динамо - Шахтер
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июля

Во Львове стартуют съемки фильма по роману Кузьмы Скрябина

Во Львове стартуют съемки фильма по роману Кузьмы Скрябина
Обновлено 12:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Как известно, фильм "Я, "Победа" и Берлин" по одноименному роману Кузьмы Скрябина стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино.

Съемки фильма по роману Андрея Кузьменко "Я, "Победа" и Берлин", начнутся во Львове уже в июле. Накануне мэр Львова Андрей Садовый встретился со съемочной группой фильма.

О встрече сообщила пресс-служба ЛГС.

"Сейчас во Львове есть новые интересные локации. Мы будем здесь даже снимать берлинскую часть сюжета, ведь в самом Берлине уже нет тех локаций 90-х годов, а во Львове мы нашли все необходимое. Будем раскрывать для киносообщества ранее неизведанные локации", — рассказал кинооператор Дмитрий Недря.

Также режиссеры группы поделились с мэром Львова общеукраинской проблемой с отсутствием качественных павильонов для съемок. Садовый заинтересовался идеей создания такого павильона в нашем городе и пообещал, что в городском совете изучат этот вопрос.

"Если от города что-то нужно, то вы можете максимально рассчитывать на наше содействие. Нам выгодно, чтобы во Львове создавались фильмы, чтобы это каким-то образом давало городу рекламу. Это особенно нужно в нынешнее время", - отметил Садовый.

Финансовая поддержка со стороны государства составляет 27 млн грн - это 75% общей стоимости производства. Работу над фильмом начали в ноябре 2019 года.

SAG Awards 2021: новая дата проведения награждения

Это будет комедия, рассказывающая историю парня Кузьмы, который приобрел первое в своей жизни авто под маркой "Победа". Готовый вместе с ней покорять весь мир, герой отправляется со своим товарищем Бардом в Берлин. Однако ни сам Кузьма, ни Бард не подозревают, какие безумные приключения ждут их, а также того, что вернутся они из этого путешествия уже совсем другими людьми.

Режиссером-постановщиком фильма является Ольга Ряшина. Авторы адаптации сценария - Анатолий Крым и Алексей Комаровский. Продюсерами ленты выступили Алексей Терентьев и Артем Доллежаль.

Релиз фильма в Украине запланирован на декабрь 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Романы, Кузьма Скрябин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Пуэрто-Рико произошли два сильных землетрясения
02 Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
03 "Мы не Америка, мы не печатаем доллары": Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам
04 Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе
05 Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября
В МОН рассказали, как дети будут учиться с 1 сентября
Коронавирус: куда девать использованные маски и перчатки
Коронавирус: куда девать использованные маски и перчатки
День полиции в Украине - сегодня профессиональный праздник полицейских
4 июля - День Национальной полиции в Украине
Парад планет 4 июля 2020 года: как изменится жизнь знаков зодиака
Парад планет 4 июля 2020 года: как изменится жизнь знаков зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь