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Эротический фильм "365 дней" обвинили в романтизации похищения и сексуального рабства

Эротический фильм "365 дней" обвинили в романтизации похищения и сексуального рабства
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Валлийская певица Даффи обвинила создателей эротического фильма от Netflix "365 дней" в романтизации похищения и сексуального насилия. По словам женщины, она сама стала жертвой жестокого преступления.

После выхода польского аналога трилогии "50 оттенков серого", фильм "365 дней" стал одним из самых популярных на стриминговом сервисе Netflix. Картина наделала много шума и вызвала волну критики, особенно сейчас, когда общество начало остро реагировать на проблемы насилия и подавления личности.

В начале года британская певица Эйми Энн Даффи рассказала журналистам о том, что стала жертвой изнасилования. После долгого молчания певица призналась, что ее похитили, накачали наркотиками и изнасиловали. В таких условиях женщину держали на протяжении всего месяца.

Певица написала письмо руководству Netflix, в котором раскритиковала идею романтизации изнасилования: "365 дней" романтизирует сексуальную торговлю, похищение и изнасилование. Это не должно ассоциироваться с развлечением и коммерциализироваться. Я пишу эти слова, поскольку, по оценкам, 25 миллионов человек в настоящее время являются жертвами торговли людьми по всему миру. Пожалуйста, остановитесь на минуту и подумайте: это почти половина населения Англии. Из тех, кто ежегодно становится жертвами торговли людьми, не менее 80% составляют женщины и девочки, а 50% - несовершеннолетние".

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На письмо певицы Netflix пока никак не отреагировал.

Напомним, фильм вышел на большой экран в феврале 2020 года и с 7 июня стала доступной на Netflix.

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Все по теме:

Насилие, Netflix, Даффи, 365 дней, Эйми Энн Даффи.

Автор:

Телеграф
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