Эротический фильм "365 дней" обвинили в романтизации похищения и сексуального рабства

После выхода польского аналога трилогии "50 оттенков серого", фильм "365 дней" стал одним из самых популярных на стриминговом сервисе Netflix. Картина наделала много шума и вызвала волну критики, особенно сейчас, когда общество начало остро реагировать на проблемы насилия и подавления личности.
В начале года британская певица Эйми Энн Даффи рассказала журналистам о том, что стала жертвой изнасилования. После долгого молчания певица призналась, что ее похитили, накачали наркотиками и изнасиловали. В таких условиях женщину держали на протяжении всего месяца.
Певица написала письмо руководству Netflix, в котором раскритиковала идею романтизации изнасилования: "365 дней" романтизирует сексуальную торговлю, похищение и изнасилование. Это не должно ассоциироваться с развлечением и коммерциализироваться. Я пишу эти слова, поскольку, по оценкам, 25 миллионов человек в настоящее время являются жертвами торговли людьми по всему миру. Пожалуйста, остановитесь на минуту и подумайте: это почти половина населения Англии. Из тех, кто ежегодно становится жертвами торговли людьми, не менее 80% составляют женщины и девочки, а 50% - несовершеннолетние".
На письмо певицы Netflix пока никак не отреагировал.
Напомним, фильм вышел на большой экран в феврале 2020 года и с 7 июня стала доступной на Netflix.