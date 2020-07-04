Скачать
Суббота, 04.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В три этапа: Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты
В три этапа: Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты
Глава Всеукраинского совета церквей умер от COVID-19
Глава Всеукраинского совета церквей умер от COVID-19
Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
Book Space 2020: в Днепре впервые проходит книжный онлайн-марафон
Book Space 2020: в Днепре впервые проходит книжный онлайн-марафон

Звезда "Доктора Стрэнджа" высказался о работе режиссера Сэма Рэйми: "Он один из лучших"

Звезда "Доктора Стрэнджа" высказался о работе режиссера Сэма Рэйми: "Он один из лучших"
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram
Актер Чиветел Эджиофор, сыгравший в "Докторе Стрэндже" барона Карла Мордо, дал краткое интервью GamesRadar о работе с Сэмом Рэйми.

"Я люблю Сэма Рэйми, поэтому очень взволнован тем, что он снимает фильм "Доктор Стрэндж 2". Он приносит во все, что делает, богатство воображения и страсть. В этом жанре он один из лучших. Я помню, как ребенком смотрел "Человека тьмы". Это было за гранью, это было удивительно.

Думаю, что у него невероятный ум, и благодаря этому уму он способен рассказывать истории совершенно уникальным способом. Он подходит для мира Доктора Стрэнджа, и я рад видеть, что он делает с этим миром", - рассказал Єджиофор

Сэм Рэйми незадолго до этого дал телефонное интервью, в котором рассказал, что для него значит работа над "Доктором Стрэнджем 2".

Marvel запускает съемки фильма "Шанг-Чи и легенда десяти колец" после "остановки"

"Я любил в детстве Доктора Стрэнджа. Хоть он и был для меня после Человека-паука и Бэтмена, но, наверное, входил в пятерку самых любимых супергероев. Он был очень оригинален. Должен сказать, что хотел бы обладать такой суперспособностью, как дар предвидения, чтобы заранее знать, что когда-нибудь мне придется делать фильм про Доктора Стрэнджа", - подытожил актер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сэм Рейми, Чиветел Эджиофор, Доктор Стрэндж 2.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Пуэрто-Рико произошли два сильных землетрясения
02 Смолий - о своей отставке: У меня была встреча с президентом Украины
03 "Мы не Америка, мы не печатаем доллары": Лукашенко заявил, что украинцы завидуют белорусам
04 Победительница Холостяка 10 засветила фигуру в бикини у бассейна (Фото)
05 Погода в Украине: Жара усилится, грозы лишь в одном регионе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День независимости США: Зеленский поздравил американцев
День независимости США: Зеленский поздравил американцев
Советница Трампа получила положительный результат теста на COVID-19
Советница Трампа получила положительный результат теста на COVID-19
День в ООС: оккупанты пять раз сорвали режим &quot;тишины&quot;
День в ООС: оккупанты пять раз сорвали режим "тишины"
Две принцессы: Яна Соломко умилила снимком с маленькой дочкой (Фото)
Две принцессы: Яна Соломко умилила снимком с маленькой дочкой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь