Звезда "Доктора Стрэнджа" высказался о работе режиссера Сэма Рэйми: "Он один из лучших"

Актер Чиветел Эджиофор, сыгравший в "Докторе Стрэндже" барона Карла Мордо, дал краткое интервью GamesRadar о работе с Сэмом Рэйми.

"Я люблю Сэма Рэйми, поэтому очень взволнован тем, что он снимает фильм "Доктор Стрэндж 2". Он приносит во все, что делает, богатство воображения и страсть. В этом жанре он один из лучших. Я помню, как ребенком смотрел "Человека тьмы". Это было за гранью, это было удивительно.

Думаю, что у него невероятный ум, и благодаря этому уму он способен рассказывать истории совершенно уникальным способом. Он подходит для мира Доктора Стрэнджа, и я рад видеть, что он делает с этим миром", - рассказал Єджиофор

Сэм Рэйми незадолго до этого дал телефонное интервью, в котором рассказал, что для него значит работа над "Доктором Стрэнджем 2".

"Я любил в детстве Доктора Стрэнджа. Хоть он и был для меня после Человека-паука и Бэтмена, но, наверное, входил в пятерку самых любимых супергероев. Он был очень оригинален. Должен сказать, что хотел бы обладать такой суперспособностью, как дар предвидения, чтобы заранее знать, что когда-нибудь мне придется делать фильм про Доктора Стрэнджа", - подытожил актер.