Спин-офф проекта "Ривердэйл" закрывается после первого сезона

Телеканал The CW после первого сезона закрыл сериал "Кэти Кин", который является спин-оффом "Ривердейла".
В то же время, как сообщает Comic Book, есть важное уточнение - компания Warner Bros. якобы планирует рассмотреть варианты продолжения "Кэти Кин" на других каналах и сервисах.
Предложения будут приниматься до 31 июля.
Напомним, премьера сериала состоялась в феврале 2020 года. "Кэти Кин" рассказывает о девушке, которая всегда хотела стать модельером, но не решалась этого сделать. Покорить Нью-Йорк Кэти помогают друзья, у каждого из которых есть своя заветная мечта.