Спин-офф проекта "Ривердэйл" закрывается после первого сезона

The CW решил закрыть сериал "Кэти Кин", но компания Warner Bros. планирует рассмотреть варианты продолжения шоу на других каналах и сервисах.

Телеканал The CW после первого сезона закрыл сериал "Кэти Кин", который является спин-оффом "Ривердейла".

В то же время, как сообщает Comic Book, есть важное уточнение - компания Warner Bros. якобы планирует рассмотреть варианты продолжения "Кэти Кин" на других каналах и сервисах.

Предложения будут приниматься до 31 июля.

Напомним, премьера сериала состоялась в феврале 2020 года. "Кэти Кин" рассказывает о девушке, которая всегда хотела стать модельером, но не решалась этого сделать. Покорить Нью-Йорк Кэти помогают друзья, у каждого из которых есть своя заветная мечта.