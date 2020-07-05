Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине немного снизился прирост COVID-19
В Украине немного снизился прирост COVID-19
Зеленский: Сегодня наши моряки получат более 70 квартир
Зеленский: Сегодня наши моряки получат более 70 квартир
Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)
Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля

Генри Кавилл ответил на вопрос о возвращении к роли Супермена

Генри Кавилл ответил на вопрос о возвращении к роли Супермена
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Британский актер Генри Кавилл, сыгравший главную роль в фантастическом фильме "Человек из стали", ответил на вопрос о его возможном возвращении к Супермену.

Слухи вокруг нового фильма о Супермене не прекращают расстраивать 37-летнего Генри Кавилла. В одном из интервью изданию Variety актер высказался по поводу того, возвратится ли он к исполнению роли фантастического человека.

"Слухи с каждым днем становятся все более дикими. Некоторые весьма необычны. Особенно расстраивает, когда люди пишут какую-то выдуманную ерунду и говорят, что это факт. Но важно то, что люди взволнованы Суперменом и им интересно его обсуждать. Супермен - фантастический персонаж. Пусть даже люди придумывают что-то, когда обсуждают его. Все равно это означает, что они снова хотят увидеть Супермена. И в идеале я очень хотел бы сыграть его снова", - рассказал Кавилл.

Кроме этого, актер подчеркнул, что сам никогда не оставлял лживые комментарии в социальных сетях, даже под псевдонимом.

"Я не собираюсь лгать, мне кажется это аморальным. Если я представляю Супермена, то не могу себе позволить так себя вести. Пусть пишут что хотят. Когда-нибудь и так станет известно, что в этих постах нет правды", - подытожил актер.

Звезда "Доктора Стрэнджа" высказался о работе режиссера Сэма Рэйми: "Он один из лучших"

Напомним, что компания Warner Bros. действительно хотела задействовать Супермена в своих следующих фильмах, но, к сожалению, о сольном проекте пока речи не шло.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Супермен, Человек из стали, Генри Кавилл.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
02 "Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
03 Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)
04 Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
05 Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине - День Военно-морских сил
В Украине - День Военно-морских сил
Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Поздравила с Днем независимости и показала ножки: Холли Берри потрясла своей фигурой (Фото)
Поздравила с Днем независимости и показала ножки: Холли Берри потрясла своей фигурой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь