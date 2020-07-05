Генри Кавилл ответил на вопрос о возвращении к роли Супермена

Британский актер Генри Кавилл, сыгравший главную роль в фантастическом фильме "Человек из стали", ответил на вопрос о его возможном возвращении к Супермену.

Слухи вокруг нового фильма о Супермене не прекращают расстраивать 37-летнего Генри Кавилла. В одном из интервью изданию Variety актер высказался по поводу того, возвратится ли он к исполнению роли фантастического человека.

"Слухи с каждым днем становятся все более дикими. Некоторые весьма необычны. Особенно расстраивает, когда люди пишут какую-то выдуманную ерунду и говорят, что это факт. Но важно то, что люди взволнованы Суперменом и им интересно его обсуждать. Супермен - фантастический персонаж. Пусть даже люди придумывают что-то, когда обсуждают его. Все равно это означает, что они снова хотят увидеть Супермена. И в идеале я очень хотел бы сыграть его снова", - рассказал Кавилл.

Кроме этого, актер подчеркнул, что сам никогда не оставлял лживые комментарии в социальных сетях, даже под псевдонимом.

"Я не собираюсь лгать, мне кажется это аморальным. Если я представляю Супермена, то не могу себе позволить так себя вести. Пусть пишут что хотят. Когда-нибудь и так станет известно, что в этих постах нет правды", - подытожил актер.

Напомним, что компания Warner Bros. действительно хотела задействовать Супермена в своих следующих фильмах, но, к сожалению, о сольном проекте пока речи не шло.