"Думай как пес": украинский трейлер фильма с Меган Фокс и Джошем Дюамелем (Видео)

В сети появился украинский трейлер семейной комедии "Думай как пес" с американской актрисой Меган Фокс.

В картине также сыграли Джош Дюамель ("Трансформеры"), и Габриэль Бейтман ("Не выключай свет").

Режиссером выступил Джил Джангер.

История рассказывает о 12-летнем вундеркинде Оливере и его умнейшей собаке Генри. Во время научного эксперимента Оливер устанавливает телепатическую связь со своим домашним любимцем. Ситуация - максимально необычная. Но в итоге все оборачивается к лучшему. Ведь благодаря подсказкам собаки парню удается решать проблемы в школе, дома и даже с девушками.

В прокат картина выйдет 6 августа этого года.