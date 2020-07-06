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Том Круз и Кристофер МакКуорри поделились планом на "Джека Ричера 3"

Том Круз и Кристофер МакКуорри поделились планом на "Джека Ричера 3"
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
Если третий фильм действительно пойдет несколько иным путем, отказавшись от компромиссов, то при должном подходе у всей франшизы появится шанс выйти на новый уровень.

За последние годы творческий союз Тома Круза и Кристофера МакКуорри зарекомендовал себя с лучшей стороны — в этой связи на ум приходит прежде всего возрождение франшизы "Миссия: невыполнима", но еще до этого, в 2012 году, Круз снялся у МакКуорри в боевике "Джек Ричер". И хотя этот фильм, равно как и сиквел 2016 года, проявил себя в прокате не так хорошо, как ожидалось, третья часть остается в разработке. В интервью журналу Empire МакКуорри сообщил, что у него и Круза есть масса интересных идей для этого фильма:

Мы с Томом говорили о том, что в случае, если эта серия продолжится, мы перенесем Ричера в особое пространство — в мир после "Дэдпула" и "Джокера", так что наш фильм и вся франшиза тоже бы обзавелись рейтингом R. При таком раскладе жестокость литературного первоисточника была бы перенесена на экран в полной мере. Мы всецело готовы сделать ставку на такое развитие событий.

Стоит напомнить, что в основу первых двух картин о Джеке Ричере легли романы английского писателя Ли Чайлда. Более того, МакКуорри заинтриговал заявлением, что Круз в "Джеке Ричере 3" задумывает предстать в не стандартном для себя амплуа:

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Как персонаж Ричер и так нетипичен для Тома, но мы планируем создать еще более нестандартного героя. Мы много говорим об этом, так что я с надеждой смотрю в будущее. Франшиза двинулась вперед, а мы — нет. Так что теперь у нас есть некоторые заготовки. Новый "Джек Ричер" будет совсем не похож на детские игры. Мы очень этим захвачены.

Никаких других подробностей о "Джеке Ричере 3" пока нет. На данный момент Круз и МакКуорри работают над "Миссией: невыполнима 7", чья премьера состоится 18 ноября 2021 года.

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Фильмы, Кино, Джек Ричер 3.

Автор:

Телеграф
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