"Деревня проклятых" получит второе дыхание: подробности

Известный хоррор "Деревня проклятых" станет 8-серийным сериалом.

Дэвид Фарр, занимавшийся сценариями "Ханны. Совершенным оружием" и телевизионной адаптацией "Ханна", разрабатывает адаптацию научно-фантастического романа Джона Уиндема "Кукушки Мидвича" для принадлежащей Comcast европейской телекомпании Sky. Таким образом хоррор "Деревня проклятых" превратится в сериал.

Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что сериал запланирован на 8 эпизодов. Дата выхода пока неизвестна.

Кроме того, роман 1957 года "Кукушки Мидвича" будет экранизирован не впервые. Еще спустя три года после выхода романа, в 1960 году, Вульф Рилл снял на основе произведения триллер "Деревня проклятых". В 1995 году Джон Карпентер усовершенствовал данную работу.

Смотрите трейлер "Деревня проклятых" 1995 года:

Действия сериала будут разворачиваться в тихой британской глубинке Мидвич, куда прилетают инопланетяне. После их визита несколько женщин оказываются беременными. Они рождают похожих друг на друга детей, имеющих платиновые волосы и странные глаза. Они очень быстро растут и обладают паранормальными способностями, но используют их совсем не во благо.