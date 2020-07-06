Скачать
Понедельник, 06.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
В столице смягчают карантин: что разрешили
В столице смягчают карантин: что разрешили
Украинец Деревянченко может встретиться с чемпионами Чарло или Канело
Украинец Деревянченко может встретиться с чемпионами Чарло или Канело
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июля

"Деревня проклятых" получит второе дыхание: подробности

"Деревня проклятых" получит второе дыхание: подробности
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Известный хоррор "Деревня проклятых" станет 8-серийным сериалом.

Дэвид Фарр, занимавшийся сценариями "Ханны. Совершенным оружием" и телевизионной адаптацией "Ханна", разрабатывает адаптацию научно-фантастического романа Джона Уиндема "Кукушки Мидвича" для принадлежащей Comcast европейской телекомпании Sky. Таким образом хоррор "Деревня проклятых" превратится в сериал.

Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что сериал запланирован на 8 эпизодов. Дата выхода пока неизвестна.

Кроме того, роман 1957 года "Кукушки Мидвича" будет экранизирован не впервые. Еще спустя три года после выхода романа, в 1960 году, Вульф Рилл снял на основе произведения триллер "Деревня проклятых". В 1995 году Джон Карпентер усовершенствовал данную работу.

Смотрите трейлер "Деревня проклятых" 1995 года:

Спин-офф проекта "Ривердэйл" закрывается после первого сезона

Действия сериала будут разворачиваться в тихой британской глубинке Мидвич, куда прилетают инопланетяне. После их визита несколько женщин оказываются беременными. Они рождают похожих друг на друга детей, имеющих платиновые волосы и странные глаза. Они очень быстро растут и обладают паранормальными способностями, но используют их совсем не во благо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Сериал, Деревня проклятых.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мужчинам за 50: какие напитки стоит исключить из рациона
02 Лучше не есть утром: что не стоит употреблять на голодный желудок
03 Из Греции домой ближайшим рейсом вернутся 17 украинцев
04 Актер Вилле Хаапасало сменил профессию: теперь он продает хачапури
05 Продукты, которые можно и нужно хранить в морозилке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смягчение ограничений: На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска
На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска
Пандемия COVID-19: в Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса
Пандемия: в Украине уже более 49 тыс случаев коронавируса
Дожди и жара: чем &quot;удивит&quot; прогноз погоды в Украине
Дожди и жара: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
День поцелуев: самые неожиданные факты о касаниях губ
День поцелуев: самые неожиданные факты о касаниях губ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь