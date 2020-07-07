Джон Константин вернется на большие экраны: WB доверила съемки Джей Джей Абрамсу

Киностудия Warner Bros. планирует запустить в производство новую полнометражную экранизацию комиксов о Джоне Константине. Как утверждает со ссылкой на свои источники издание Comic Book, фильм будет снят в рамках сотрудничества студии с известным продюсером Джеем Джеем Абрамсом.

Предполагается, что он станет частью более масштабного проекта, выстроенного по образу киновселенной Marvel, венцом которого окажется командный фильм о Темной Лиге справедливости. Режиссер и исполнитель главных ролей пока не выбраны. Сама студия не комментирует эту информацию.

Как известно, Джон Константин появлялся как на больших, так и на малых экранах. В 2005 году в покат была выпущена картина "Константин: Повелитель тьмы", в которой титульную роль сыграл Киану Ривз.

Она заработала в прокате более 230 миллионов долларов.

В 2014 году состоялся релиз телевизионного сериала, в котором образ главного героя был пересмотрен. Всего было выпущено 13 эпизодов, а затем канал NBC принял решение закрыть шоу. Позже Константин появился в одном из эпизодов сериала "Стрела" и в проекте "Легенды завтрашнего дня".