Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наев прокомментировал слова командующего ВМС об ожидаемой "полномасштабной военной конфронтации" с РФ
Наев прокомментировал слова командующего ВМС об ожидаемой "полномасштабной военной конфронтации" с РФ
Никто такого не делал: Украина рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ
Украина рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Новая реальность диктует новые правила: Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате
Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате

Джон Константин вернется на большие экраны: WB доверила съемки Джей Джей Абрамсу

Джон Константин вернется на большие экраны: WB доверила съемки Джей Джей Абрамсу
Обновлено 01:50 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Киностудия Warner Bros. планирует запустить в производство новую полнометражную экранизацию комиксов о Джоне Константине. Как утверждает со ссылкой на свои источники издание Comic Book, фильм будет снят в рамках сотрудничества студии с известным продюсером Джеем Джеем Абрамсом.

Предполагается, что он станет частью более масштабного проекта, выстроенного по образу киновселенной Marvel, венцом которого окажется командный фильм о Темной Лиге справедливости. Режиссер и исполнитель главных ролей пока не выбраны. Сама студия не комментирует эту информацию.

Как известно, Джон Константин появлялся как на больших, так и на малых экранах. В 2005 году в покат была выпущена картина "Константин: Повелитель тьмы", в которой титульную роль сыграл Киану Ривз.

Она заработала в прокате более 230 миллионов долларов.

"Деревня проклятых" получит второе дыхание: подробности

В 2014 году состоялся релиз телевизионного сериала, в котором образ главного героя был пересмотрен. Всего было выпущено 13 эпизодов, а затем канал NBC принял решение закрыть шоу. Позже Константин появился в одном из эпизодов сериала "Стрела" и в проекте "Легенды завтрашнего дня".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Warner Bros., Джей Джей Абрамс, Константин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
02 Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию
03 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
04 "Спросил, должен ли я уволиться": Смолий рассказал детали встречи с Зеленским
05 Катастрофа МАУ: В МИД не исключают, что Украина может обратиться в суд ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дания разрешила Nord Stream 2 возобновить строительство газопровода
Дания разрешила Nord Stream 2 возобновить строительство газопровода
Смягчение карантина: французам вновь разрешили проводить массовые мероприятия
Французам вновь разрешили проводить массовые мероприятия
&quot;В шаге от полного закрытия всего&quot;: Израиль ужесточает карантин
"В шаге от полного закрытия всего": Израиль ужесточает карантин
ТОП самых мощных трав для женского здоровья
ТОП самых мощных трав для женского здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь