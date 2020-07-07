Создатели "Нарков" от Netflix взялись за экранизацию "Призрака оперы"

Студия, снявшая для потокового сервиса Netflix сериал "Нарки", приступила к работе над состоящим из шести частей мини-сериалом "Призрак оперы". Как утверждает издание SlashFilm, шоу будет основано на оригинальном готическом романе Гастона Леру, а не на чрезвычайно популярном мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера.

Как известно, в центре сюжета обезображенный талантливый композитор, инженер и иллюзионист, который живет в недрах Парижского оперного театра и влюбляется в талантливую молодую инженю.

Британский сценарист Энтони Хоровиц, в активе которого работа над знаменитым сериалом "Пуаро", займется адаптацией литературного первоисточника.

"Призрак оперы" экранизировался и ранее. В 2004 году режиссер Джоэл Шумахер выпустил фильм, основанный на мюзикле Уэббера. В нем снимались тогда еще малоизвестные широкой публике актеры Джерард Батлер, Эмми Россум, Патрик Уилсон, Минни Драйвер и другие. Кассовые сборы картины превысили 150 миллионов долларов, она претендовала сразу на три премии Американской Киноакадемии.

Сроки работ над новой адаптацией пока не уточняются, неизвестно также, на какой цифровой платформе она будет представлена зрителям.