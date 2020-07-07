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Создатели "Нарков" от Netflix взялись за экранизацию "Призрака оперы"

Создатели "Нарков" от Netflix взялись за экранизацию "Призрака оперы"
Обновлено 03:41 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Студия, снявшая для потокового сервиса Netflix сериал "Нарки", приступила к работе над состоящим из шести частей мини-сериалом "Призрак оперы". Как утверждает издание SlashFilm, шоу будет основано на оригинальном готическом романе Гастона Леру, а не на чрезвычайно популярном мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера.

Как известно, в центре сюжета обезображенный талантливый композитор, инженер и иллюзионист, который живет в недрах Парижского оперного театра и влюбляется в талантливую молодую инженю.

Британский сценарист Энтони Хоровиц, в активе которого работа над знаменитым сериалом "Пуаро", займется адаптацией литературного первоисточника.

"Призрак оперы" экранизировался и ранее. В 2004 году режиссер Джоэл Шумахер выпустил фильм, основанный на мюзикле Уэббера. В нем снимались тогда еще малоизвестные широкой публике актеры Джерард Батлер, Эмми Россум, Патрик Уилсон, Минни Драйвер и другие. Кассовые сборы картины превысили 150 миллионов долларов, она претендовала сразу на три премии Американской Киноакадемии.

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Сроки работ над новой адаптацией пока не уточняются, неизвестно также, на какой цифровой платформе она будет представлена зрителям.

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Фильмы, Сериалы, Призрак оперы.

Автор:

Телеграф
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