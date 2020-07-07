Соскучились? "Пол-литровая мышь" возвращается на Adult Swim (Видео)

Третий сезон мультсериала о мыши-алкоголике по имени Фитцджеральд начнёт выходить почти через 14 лет после финала второго. Над шоу снова работает Мэтт Майелларо — автор идеи, режиссёр, сценарист и голос главного героя. О возвращении "Пол-литровой мыши" объявили ещё в 2018 году, а первый эпизод третьего сезона показали в эфире 31 марта в качестве первоапрельской шутки. Но официальная премьера состоится только летом. Мультсериал вернётся на Adult Swim 20 июля.