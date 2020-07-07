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"Черная вдова": Скарлетт Йоханссон "передает эстафету" Флоренс Пью

"Черная вдова": Скарлетт Йоханссон "передает эстафету" Флоренс Пью
Обновлено 05:00 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
По словам Кейт Шортланд, постановщицы приквела о Чёрной вдове, первый фильм четвёртой фазы киновселенной Marvel станет началом отдельной сюжетной линии, посвящённой Елене Беловой, которую сыграла Флоренс Пью. По сюжету, девушку обучали так же, как и Чёрную вдову, а в оригинальных комиксах она становится следующим агентом с тем же позывным.

Режиссёр не стала прямо говорить о том, будет ли грядущая картина последней для Скарлетт Йоханссон в образе героини. Но намекнула, что именно к этому всё и идёт.

Продюсер Кевин Файги понимал, что от этого фильма зрители будут ждать историю происхождения. Поэтому, конечно, мы пошли в совсем другом направлении.

"И мы даже не думали, как хорошо справится Флоренс Пью. Да, мы знали, что она отлично сыграет, но не подозревали, насколько. И Скарлетт к ней отнеслась очень благосклонно, она сама сказала: "Я передаю ей эстафету". Так что мы начнём историю другой супергероини", - сказала Шортланд. 

Шортланд также рассказала о том, как сама Йоханссон отнеслась к тому, как для Наташи Романофф всё закончилось в четвёртой части "Мстителей". По словам постановщицы, сольный фильм позволит всем поклонникам принять смерть героини.

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После "Финала" многих фанатов расстроило, что у Наташи не было настоящих похорон. Но когда мы общались со Скарлетт, она сказала, что Наташа сама бы не хотела пышного прощания.

"Она слишком закрытый человек, да и большинство людей не знали её настоящую. Так что наше кино — это такая тихая скорбь её близких, а не масштабная церемония. Думаю, что это ей больше подходит", - добавила Шортланд.

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Фильмы, Скарлетт Йоханссон, Черная вдова, Флоренс Пью.

Автор:

Телеграф
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