Извечный конфликт: в сети появился трейлер мультсериала "Трансформеры: Война за Кибертрон" (Видео)

Мультсериал выйдет на Netflix 30 июля. Проект будет состоять из трех частей, первая из которых получила название Siege ("Осада"). В ней будут шесть эпизодов по 22 минуты. В центре сюжета окажется извечный конфликт автоботов с десептиконами, а действие развернется на Кибертроне.