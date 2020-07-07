Сериал "Старгерл" по комиксам DC продлили на второй сезон

Новые эпизоды будут выходить на канале The CW. Первый сезон показывался на сервисе DC Universe.

Издание Variety сообщает, что сериал "Старгерл" продлен на второй сезон.

Сериал рассказывает о школьнице Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер), которая находит в вещах своего отчима Пэта Дугана (Люк Уилсон) мощный артефакт — Космический Жезл. Она узнает, что раньше отчим был помощником супергероя Стармена.

Девушка решает воссоздать Общество Справедливости Америки, члены которого почти все погибли в борьбе со злом, и становится супергероиней по имени Старгерл. Сериал основан на комиксах Джеффа Джонса, который также является сценаристом и продюсером сериала. В нем снялись Тре Романо, Кэмерон Геллман, Нил Джексон, Эми Смарт и другие.

"Старгерл" — не единственный проект, перебравшийся на The CW с DCU. Анонсируя свою сетку вещания на ближайший телевизионный сезон, канал сообщил, что приобрел права на показ сериала "Болотная тварь", который был закончен после первого сезона. В то же время права на такие проекты DC Universe, как "Роковой патруль" и "Харли Квинн", приобретены сервисом HBO Max.

Первый сезон, состоящий из 13 эпизодов, начали показывать в мае этого года. Сроки выхода второго сезона пока неизвестны.