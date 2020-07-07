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Сериал "Старгерл" по комиксам DC продлили на второй сезон

Сериал "Старгерл" по комиксам DC продлили на второй сезон
Обновлено 14:12 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com
Новые эпизоды будут выходить на канале The CW. Первый сезон показывался на сервисе DC Universe.

Издание Variety сообщает, что сериал "Старгерл" продлен на второй сезон. 

Сериал рассказывает о школьнице Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер), которая находит в вещах своего отчима Пэта Дугана (Люк Уилсон) мощный артефакт — Космический Жезл. Она узнает, что раньше отчим был помощником супергероя Стармена.

Девушка решает воссоздать Общество Справедливости Америки, члены которого почти все погибли в борьбе со злом, и становится супергероиней по имени Старгерл. Сериал основан на комиксах Джеффа Джонса, который также является сценаристом и продюсером сериала. В нем снялись Тре Романо, Кэмерон Геллман, Нил Джексон, Эми Смарт и другие. 

 
 
 
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The JSA is just getting started. #DCStargirl has been renewed for Season 2!

Публикация от DC's Stargirl (@cwstargirl)

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"Старгерл" — не единственный проект, перебравшийся на The CW с DCU. Анонсируя свою сетку вещания на ближайший телевизионный сезон, канал сообщил, что приобрел права на показ сериала "Болотная тварь", который был закончен после первого сезона. В то же время права на такие проекты DC Universe, как "Роковой патруль" и "Харли Квинн", приобретены сервисом HBO Max.

Первый сезон, состоящий из 13 эпизодов, начали показывать в мае этого года. Сроки выхода второго сезона пока неизвестны.

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Фильмы, Кино, DC, Старгерл.

Автор:

Телеграф
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