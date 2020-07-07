Третьему сезону сериала "Мертв для меня" быть: но он финальный

Как сообщает The Hollywood Reporter, в рамках контракта Фельдман также будет создавать для Netflix новые проекты.
К своим ролям снова вернутся Линда Карделлини и Кристина Эпплгейт. Дата выхода новых серий пока неизвестна.
Напомним, первый сезон сериала вышел в 2019 году, а второй стал доступен для просмотра в мае 2020 года.
По сюжету Джен (Эпплгейт) оплакивает своего мужа и решает расследовать его смерть. Она знакомится на терапии с загадочной Джуди (Карделлини). Женщины начинают дружить, однако выходящие наружу секреты обеих грозят разрушить налаженные отношения.