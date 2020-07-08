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От режиссера "Дона Уика": Брэд Питт сыграет Божью Коровку

От режиссера "Дона Уика": Брэд Питт сыграет Божью Коровку
Обновлено 02:28 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Брэд Питт и режиссер "Джона Уика" Дэвид Литч объединят усилия для создания боевика под названием "Bullet Train", который планирует запустить в производство студия Sony Pictures. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, проект будет основан на популярной японской новелле писателя Котаро Исаки.

В центре сюжета две группы наемных убийц, которые оказываются с прямо противоположными целями в одном поезде, следующем в Токио. Питту досталась роль американского киллера по прозвищу Божья Коровка. Утверждается, что стилистически картина будет напоминать боевик "Скорость".

Ранее постановщиком числился Антуан Фукуа, но он уступил место Литчу, сохранив за собой продюсерские функции. Съемочный и прокатный графики пока не уточняются.

Как сообщалось, что в 2020 году Брэд Питт был удостоен премии "Оскар 2020" в номинации "лучшая мужская роль второго плана" за участие в фильме "Однажды... в Голливуде". Он также был удостоен премии KinoNews 2020 как самый сексуальный актер года.

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Что касается Дэвида Литча, то последним на момент публикации данной заметки его режиссерским проектом стал фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу", выпущенный в прокат в 2019 году.

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Все по теме:

Фильмы, Брэд Питт, Дэвид Литч.

Автор:

Телеграф
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