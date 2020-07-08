Netflix готовит космическую драму "Away": первый тизер (Видео)

Away расскажет об Эмме Грин, бывшей лётчице военно-морских сил США, которая возглавляет первый пилотируемый полёт на Марс. Вместе с ней в космическое путешествие отправляются русский космонавт Михаил Попов, британский учёный-ботаник Квеси Уайзберг-Адебайо, индийский военный лётчик Рам Арья и китайский химик Лу Ван.

Им предстоит пробыть в космосе не меньше трёх лет — и Эмма Грин за это время постепенно понимает, насколько ей тяжело без своего мужа и юной дочери.

Автором идеи Away стал Эндрю Хиндеракер, который до этого работал над сценариями отдельных эпизодов "Страшных сказок". Шоураннером грядущего сериала выступила Джессика Голдберг, известная по "Родителям" (Parenthood).

Главную роль в Away исполнила Хиллари Суэнк, обладательница премии "Оскар" за игру в фильмах "Парни не плачут" и "Малышка на миллион". Все эпизоды сериала выйдут 4 сентября 2020 года.

Дебютный эпизод космической драмы снял Эдвард Цвик, режиссёр "Кровавого алмаза" и "Последнего самурая".