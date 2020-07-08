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Wizards: третья часть "Истории Аркадии" выйдет на Netflix через месяц

Wizards: третья часть "Истории Аркадии" выйдет на Netflix через месяц
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Анимационный сериал Wizards (Волшебники), сценарий которого написал оскароносный режиссер Гильермо дель Торо ("Форма воды"), выйдет на Netflix 7 августа.

Как сообщает Collider со ссылкой на DreamWorks Animation, Wizards станет заключительной главой в трилогии режиссера "Истории Аркадии", которая объединяет разрозненные миры троллей, инопланетян и волшебников.

Сюжет новой истории развернется вокруг волшебника-стажера Дукси, который отправится в средневековый Камелот.

Озвучит главного героя актер Колин О’Донахью. Помимо него, над озвучкой будут работать Лина Хиди, Эмиль Хирш, Лекси Медрано, Чарли Сэкстон, Стивен Ян и Дэвид Брэдли.

Уже представлен постер:

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Трилогия "Сказки Аркадии" началась в 2016 году с сериала "Охотники на троллей", получившего премию "Эмми" как "Лучший мультсериал или мультфильм для ТВ". Второй частью стало шоу "Трое с небес: Истории Аркадии", выходившее в 2018 и 2019 годах.

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Все по теме:

Кино, Мультфильм, Netflix, Волшебники, Wizards.

Автор:

Телеграф
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