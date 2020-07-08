Скачать
Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу: Зеленский прибыл на Буковину
Посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу: Зеленский прибыл на Буковину
Украина разорвала еще один меморандум с Россией
Украина разорвала еще один меморандум с Россией
Ребров дал прогноз на финал Кубка Украины
Ребров дал прогноз на финал Кубка Украины
Отрезала палец: Джонни Депп поделился ужасами семейной жизни с Эмбер Херд
Джонни Депп поделился ужасами семейной жизни с Эмбер Херд

Сериал "Последнее королевство" получил еще один сезон

Сериал "Последнее королевство" получил еще один сезон
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Сервис Netflix продлил на пятый сезон сериал "Последнее королевство", снятый по мотивам бестселлера Бернарда Корнуэлла "Саксонские истории".

Как сообщает deadline, в новом сезоне будет 10 серий, а сюжет продолжит рассказывать историю Утреда Беббанбургского, воина, родившегося саксом, но выросшего датчанином.

"Мы действительно гордимся "Последним королевством". Это шоу, которое продолжает развлекать зрителей по всему миру. У нас были очень высокие рейтинги на прошлом сезоне, поэтому мы будем рады снять продолжение", - отметил исполнительный продюсер Найджел Марчант.

Главные роли исполняют Александр Дреймон, Элиза Баттеруорт, Иэн Харт, Арнас Федаравичус и другие.

Wizards: третья часть "Истории Аркадии" выйдет на Netflix через месяц

О дате выхода нового сезона не сообщается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Netflix.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спите в носках? Правильно делаете: и вот почему
02 Неприятный запах изо рта: 5 продуктов, которые освежат дыхание
03 Природный отбеливатель: избавиться от пигментных пятен и веснушек поможет красная смородина
04 Сколько яиц можно есть в день: врачи пришли к консенсусу
05 Украина выходит из еще одного соглашения СНГ: указ Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве резкий всплеск заболеваемости COVID-19, за сутки - 114 случаев
В Киеве резкий всплеск заболеваемости COVID-19, за сутки - 114 случаев
Снижение &quot;зеленого&quot; тарифа: в Раде назначили голосование
Снижение "зеленого" тарифа: в Раде назначили голосование
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
В Кабмине провели ряд кадровых назначений
Disney сделал заманчивое предложение Джуду Лоу
Disney сделал заманчивое предложение Джуду Лоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь