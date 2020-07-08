Сериал "Последнее королевство" получил еще один сезон

Сервис Netflix продлил на пятый сезон сериал "Последнее королевство", снятый по мотивам бестселлера Бернарда Корнуэлла "Саксонские истории".

Как сообщает deadline, в новом сезоне будет 10 серий, а сюжет продолжит рассказывать историю Утреда Беббанбургского, воина, родившегося саксом, но выросшего датчанином.

"Мы действительно гордимся "Последним королевством". Это шоу, которое продолжает развлекать зрителей по всему миру. У нас были очень высокие рейтинги на прошлом сезоне, поэтому мы будем рады снять продолжение", - отметил исполнительный продюсер Найджел Марчант.

Главные роли исполняют Александр Дреймон, Элиза Баттеруорт, Иэн Харт, Арнас Федаравичус и другие.

О дате выхода нового сезона не сообщается.